В Одесской области легковушка врезалась в бетонную стелу и сгорела: двое погибших

По словам очевидца, у водителя и его пассажирки, не было шансов спастись

Фото: ГУНП в Одесской области

В Одесской области на трассе "Килия-Ручей" произошло смертельное ДТП – легковушка Volkswagen Passat врезалась в бетонную стелу и загорелась.

Как сообщили в пресс-службе полиции региона, страшная авария произошла около 22:00 16 октября. По версии копов, водитель не справился с управлением из-за своей невнимательности и сильного тумана. В результате ДТП автомобиль загорелся – пламя его полностью уничтожило. 31-летний водитель и его пассажирка погибли на месте.

По словам очевидца, авария произошла на подъезде к селу Дмитровка, на резком повороте. Мужчина подтвердил версию полиции о сильном тумане на дороге. Водители других автомобилей, которые остановились, пытались помочь водителю и его пассажирке, но двери легковушки были заклинены, и машина горела. Также на место ДТП вызвали все службы, но спасти людей не удалось.

"Мое личное мнение, очень сильный туман, дорогу наперед практически не видно и на крутом повороте возможно не сориентировались и врезались в постамент, машина загорелась", – написал свидетель аварии в Facebook.

Кроме того, в комментариях к посту очевидца одна из пользователей написал, что погибший – зять священника с Покровской церкви в селе Десантное. У водителя недавно родился сын.

"По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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