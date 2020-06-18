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В Одесской области люди взяли РГА штурмом: требовали не объявлять карантин (видео)

18 июня, 16:38

Руслан Ровик Руслан Ровик

Сотни людей выступили против введения новых ограничений в районе

В Одесской области около сотни жителей Болграда, где ранее решили ужесточить карантин из-за коронавируса, устроили стихийный митинг перед зданием районной государственной администрации, а потом прорвали охрану и ворвались внутрь.

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Как сообщает местный сайт "Топор", на акцию пришли, в основном, местные предприниматели, возмущенные планами закрыть пассажирское сообщение с этим районом, закрыть рынки и заведения общественного питания, а также ограничить работу магазинов.

Во время митинга собирали подписи под обращением к руководству района и надеялись пообщаться с главой РГА Андреем Кучмиевым.

Поскольку глава района к собравшимся так и не вышел, активисты ворвались внутрь и требовали аудиенции перед входом в кабинет чиновника.

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Стоит напомнить, что в самой Одессе с 5 июня ослабили карантин – там разрешили кафе и ресторанам принимать посетителей.

С 15 мая для посетителей открылся Одесский зоопарк. Закрытой зоной в зоопарке остался террариум, т.к. он расположен в помещении, а одновременно в зоопарке может находиться не более 450 человек.

Видео: Максим Куцый, Facebook

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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