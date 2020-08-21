В Одесской области машина упала в глубокий овраг: есть пострадавшие

В Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие – в Измаильском районе водитель Opel не справился с управлением и съехал с крутого склона в овраг.

Инцидент случился между селами Озерное и Новая Некрасовка, на дороге вдоль озера Ялпуг, со ссылкой на данные областного управлении Нацполиции сообщает "Думская".

По данным стражей порядка, в результате ДТП пострадали 46-летний водитель и его 40-летняя пассажирка. Они были госпитализированы. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

Напомним, недавно в Одессе мотоцикл сбил женщину с двумя детьми. У пострадавшей диагностировали перелом руки, а дети (одному из них семь лет, второму – около двух) получили незначительные травмы. Очевидцы устроили самосуд над мотоциклистом – они избили мужчину до потери сознания.

Видео: Telegram-канал/Х Одесса

Ранее мы сообщали, что в Одессе легковой автомобиль одной из службы такси на скорости врезался в припаркованный грузовик. Авария произошла в районе известного рынка "7-й километр".

Также напомним, ранее в этом году в Одесской области на трассе Одесса – Киев произошло масштабное ДТП – столкнулись сразу 11 автомобилей. На месте погиб водитель автобуса. Причиной ДТП в полиции назвали погодные условия: мокрое покрытие и плохую видимость из-за тумана.

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