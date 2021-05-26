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В Одесской области мужчина жестко избил беременную. В каком состоянии женщина

26 мая, 10:54

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Полицейские начали уголовное производство по факту причинения беременной женщине тяжких телесных повреждений – подробности инцидента

В Одесской области в одном из сел Ивановской ОТГ 42-летний мужчина ударил женщину на четвертом месяце беременности ногой в живот и голову, после чего у нее случился выкидыш.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, нападающий является сожителем потерпевшей. Инцидент произошел во время семейной ссоры. Женщина обратилась за помощью в больницу и полицию.

Сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

В рамках досудебного расследования назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, собираются доказательства вины фигуранта.

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Ранее мы сообщали, что в Одессе мужчина избил беременную женщину в маршрутке.

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Также напомним, мужчина, напавший на беременную женщину в Киеве, получил восемь лет тюрьмы.

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