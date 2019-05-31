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В Одесской области на крупной взятке поймали главу сельсовета

31 мая, 11:14

Чиновница вымогала от предпринимателя 10 тысяч долларов

Фото: СБУ
Фото: СБУ.

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке председателя одного из сельских советов Саратского района. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, чиновница вымогала 10 тысяч долларов США от местного частного предпринимателя. За эти деньги она обещала принять положительное решение о выделении в аренду земельного участка общей площадью полгектара с перспективой приватизации надела.

Женщину задержали рядом со зданием сельсовета после получения им очередной части взятки в размере 2 тысяч долларов.

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 3. ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств сделки и других возможных фактов незаконной деятельности задержанной", – отметили в СБУ.

Кроме того, и сотрудники СБУ проверяют причастность других чиновников и депутатов сельсовета к махинациям с земельными участками.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

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Тег взятка, СБУ, задержание, глава, одесская область, чиновница, сельсовет

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