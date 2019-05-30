В Одесской области военком погорел на взятке
Чиновник с помощью бывшего коллеги вымогал деньги за "белый билет"
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили во взяточничестве начальника одного из районных военных комиссариатов Одесской области. Военком вымогал деньги с молодых людей, не желавших проходить воинскую службу.
За "услугу" он брал в среднем по 500 долларов, в зависимости от платежеспособности, сообщили в пресс-центре СБУ.
"К противоправной деятельности злоумышленник привлек посредника – бывшего руководителя этого же военкомата в отставке. Оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновник требовал от местного жителя плату за содействие в уклонении от призыва и выдачу военного билета о непригодности к прохождению срочной службы по состоянию здоровья", – рассказали в ведомстве.
Фото: пресс-центр СБУ
Посредника задержали при передаче очередному призывнику "оплаченного" военного билета.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства дела, также силовики разыскивают другие факты противоправной деятельности задержанных. К расследованию дела привлечена военная прокуратура. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления.
Ранее в Одессе задержали на взятке директора зоопарка и чиновника. Они требовали 3000 долларов у предпринимателя за гарантированное выделение в аренду недвижимости под зоомагазин. Их задержали во время получения взятки.
О задержании стало известно во время обысков в департаменте коммунальной собственности мэрии Одессы сотрудниками полиции и Генеральной прокуратуры.
Напомним, в Киеве на взятке в 12 тысяч долларов задержали двух налоговиков. Они вымогали деньги у исполнительного директора одного из предприятий Одессы за возвращение изъятых при обысках документов и прекращение уголовного преследования.
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