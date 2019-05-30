Сделать стартовой
26,68
29,77
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

В Одесской области военком погорел на взятке

30 мая, 12:57

Чиновник с помощью бывшего коллеги вымогал деньги за "белый билет"

СБУ разоблачила взяточника-военкома
СБУ разоблачила взяточника-военкома. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили во взяточничестве начальника одного из районных военных комиссариатов Одесской области. Военком вымогал деньги с молодых людей, не желавших проходить воинскую службу.

За "услугу" он брал в среднем по 500 долларов, в зависимости от платежеспособности, сообщили в пресс-центре СБУ.

"К противоправной деятельности злоумышленник привлек посредника – бывшего руководителя этого же военкомата в отставке. Оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновник требовал от местного жителя плату за содействие в уклонении от призыва и выдачу военного билета о непригодности к прохождению срочной службы по состоянию здоровья", – рассказали в ведомстве.


Фото: пресс-центр СБУ

Посредника задержали при передаче очередному призывнику "оплаченного" военного билета.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства дела, также силовики разыскивают другие факты противоправной деятельности задержанных. К расследованию дела привлечена военная прокуратура. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления.

Ранее в Одессе задержали на взятке директора зоопарка и чиновника. Они требовали 3000 долларов у предпринимателя за гарантированное выделение в аренду недвижимости под зоомагазин. Их задержали во время получения взятки.

О задержании стало известно во время обысков в департаменте коммунальной собственности мэрии Одессы сотрудниками полиции и Генеральной прокуратуры.

Напомним, в Киеве на взятке в 12 тысяч долларов задержали двух налоговиков. Они вымогали деньги у исполнительного директора одного из предприятий Одессы за возвращение изъятых при обысках документов и прекращение уголовного преследования.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег взятка, СБУ, взяточник, военком, одесская область

Вы сейчас просматриваете новость " В Одесской области военком погорел на взятке". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Мария Дмитренко

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве на взятке в 12 тысяч долларов задержали двух налоговиков

Сегодня, 11:40

Задержанными оказались замначальника и следователь одного из отделов столичного ГУ ГФС

Во Львовской области чиновника мэрии поймали на взятке

28 мая, 14:39

Начальник отдела земельных ресурсов, архитектуры и градостроительства требовал 1,4 тысячи долларов

Продукт, который резко увеличивает риск рака

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

Китайский луноход сделал открытие на обратной стороне Луны

Утаила миллионы: выяснилась хитрость Степаненко при разводе

Назван самый трудно диагностируемый вид рака

Вы едите много сахара: 5 тревожных признаков

Микологи поделились данными о пользе и опасности шампиньонов

Польза и вред зеленого лука

У Зеленского пригрозили неожиданным ударом противникам Украины

Подруга Путина публично оконфузилась, пытаясь пошутить. Видео

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Сегодня, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Новый кредит или новая программа: о чем договорились МВФ и Зеленский

Вчера, 08:16

Вопрос о следующем транше МВФ будет решать только после парламентских выборов

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Вчера, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Вчера, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Зеленский сменил имя и фамилию в Facebook

Журналист: Путин может стать первой жертвой президента Зеленского

Самая красивая бегунья. Zdeňka Seidlová покоряет Instagram
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь