В Одесской области на взятке задержали следователя полиции

Следователь требовал от двух граждан пять тысяч долларов

В Одесской области на получении неправомерной выгоды разоблачили следователя следственного отдела по расследованиям преступлений в сфере транспорта ГУНП.

"Установлено, что следователь требовал от двух граждан 5 тыс. долларов за непривлечение к уголовной ответственности одного из них и закрытия уголовного производства по факту ДТП с двумя погибшими", – сообщают в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.

Следователя задержали во время получения части взятки в размере одной тысячи долларов.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении. В настоящее время устанавливается причастность других лиц к совершению указанного преступления. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, недавно в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины и областной прокуратуры уличили эксперта-психиатра в получении тысячи долларов взятки.

Ранее в Одессе сотрудники прокуратуры и полиции задержали налогового инспектора при получении 5 тыс. гривн взятки.

А в Запорожье полицейский спецназ задержал копа в момент получения взятки от водителя, которому взяточник обещал не открывать дела за ДТП.