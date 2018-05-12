В Одесской области на взятке задержали следователя полиции
Следователь требовал от двух граждан пять тысяч долларов
Во время задержания. Фото: пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины
Во время задержания. Фото: пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины
Во время задержания. Фото: пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины
Во время задержания. Фото: пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины
В Одесской области на получении неправомерной выгоды разоблачили следователя следственного отдела по расследованиям преступлений в сфере транспорта ГУНП.
"Установлено, что следователь требовал от двух граждан 5 тыс. долларов за непривлечение к уголовной ответственности одного из них и закрытия уголовного производства по факту ДТП с двумя погибшими", – сообщают в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.
Следователя задержали во время получения части взятки в размере одной тысячи долларов.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении. В настоящее время устанавливается причастность других лиц к совершению указанного преступления. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, недавно в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины и областной прокуратуры уличили эксперта-психиатра в получении тысячи долларов взятки.
Ранее в Одессе сотрудники прокуратуры и полиции задержали налогового инспектора при получении 5 тыс. гривн взятки.
А в Запорожье полицейский спецназ задержал копа в момент получения взятки от водителя, которому взяточник обещал не открывать дела за ДТП.
Вы сейчас просматриваете новость "В Одесской области на взятке задержали следователя полиции ". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"