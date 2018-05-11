В аварии под Черниговом погибла семья с годовалым ребенком

Из-за ошибки главы семейства, который был за рулем, погибли три человека

В Черниговской области в дорожно-транспортном происшествии утром 11 мая погибла семья с годовалым ребенком. Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области.

Информация о смертельной аварии поступила в службу "102" Бахмачского отдела полиции: авария произошла между селами Зеленовка и Осиновка. Как стало известно, житель района за рулем Ford-Mondeo не выбрал безопасную скорость, выехал на обочину, где врезался в придорожное дерево.

В результате ДТП водитель и его жена погибли на месте происшествия, тела погибших с помощью спецтехники спасатели вырезали из автомобиля. При осмотре автомобиля в салоне также было найдено тело их годовалого ребенка.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц". Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось о смертельном ДТП в Житомирской области: 4 человека погибли на месте, в районе Новоград-Волынского столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2106 и микроавтобус Mercedes-Benz Vito.

Также сообщалось о жутком ДТП в Житомирской области: отбойник насквозь пронзил водителя. Всего же жертвами аварии стали два человека.

Еще в одном ДТП на "Варшавке" легковой автомобиль Hyundai Elantra столкнулся с грузовиком DAF. Было двое погибших, а пассажирка вылетела через лобовое стекло.