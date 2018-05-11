На Закарпатье бетонный столб упал на коляску с ребенком

Сегодня, 17:41

Относительно водителя грузовика "Урал", который зацепил стрелой машины провода между столбами, открыли дело


На месте происшествия. Фото: facebook.com

На месте происшествия. Фото: facebook.com

На месте происшествия. Фото: facebook.com

На месте происшествия. Фото: facebook.com

В городе Хуст сегодня, 11 мая, на улице Небесной сотни произошло смертельное происшествие.

"63-летний водитель грузовика "Урал-375", житель села Березово, задел стрелой для выгрузки древесины металлический провод, протянутый между двумя столбами. В результате бетонный столб упал на коляску, в котором был 1,5-летний мальчик", – сообщают в полиции.

Ребенок погиб. Его мать, жительница Хуста, получила телесные повреждения. После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой.

По факту аварии в полиции начали следствие. У водителя взяли образцы крови, которые направили на экспертизу. Следователи открыли уголовное производство (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). Решается вопрос об избрании водителю меры пресечения.

Напомним, недавно на Закарпатье произошло  ДТП, в котором погибла 11–летняя девочка. После столкновения с Volkswagen ее выбросило на встречную полосу, затем ребенка переехал неустановленный автомобиль.

А на Прикарпатье водитель Audi насмерть сбил ребенка. После ДТП мужчина сбежал с места происшествия, а тело погибшего мальчика бросил у реки.
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Источник:

"Сегодня"

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