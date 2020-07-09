В Одесской области подростки жестоко убили иностранца: тело спрятали в 14 пакетах

В Одесской области полицейские задержали в Белгород-Днестровском несовершеннолетних парня и девушку, которых подозревают в жестоком убийстве иностранца.
Как сообщили на официальном сайте областного управления Нацполиции, жертвой преступления стал 68-летний гражданин Турции.
"После осмотра квартиры мужчины стражи порядка выявили в ней следы крови, а позже, отрабатывая круг общения, вышли на след тех, кто был причастен к его исчезновению", - заявили копы.
Подозреваемыми оказались 17-летние местные жители – парень и его девушка, у которой раньше были отношения с потерпевшим.
"Тщательно подготовившись, они ночью пришли домой к мужчине, через окно проникли в его квартиру и убили. А чтобы скрыть следы преступления, тело расчленили, разложили по сумкам и закопали возле лимана за городом", – добавили полицейские.
Подозреваемых задержали, и они признались, что расфасовали останки убитого в 14 мусорных пакетов. По их словам, преступление было совершено как месть за его интимные отношения с девушкой.
Было открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве с особой жестокостью. Задержанным грозит пожизненное заключение.
Напомним, ранее в Киевской области 57-летний мужчина убил собственную мать и закрылся у себя в доме.
Сообщалось также, что киевлянин в районной больнице ножом смертельно ранил врача-педиатра, а в центре Киева возле жилого дома убили хирурга:
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