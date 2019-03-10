В Одесской области нашли тело молодого мужчины, обезображенное животными

Тело мужчины было обезображено животными

Фото: npu.gov.ua.

В Одесской области нашли тело молодого мужчины, обезображенное животными //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3c3/a6c/5c83c3a6c3398.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3c3/a6c/5c83c3a6c3398.jpg 2019-03-10T14:29:14+02:00 Одесса Тело мужчины было обезображено животными

В Одесской области обнаружено обезображенное животными тело молодого мужчины. Как сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции, останки человеческого тела были найдены в лесополосе недалеко от трассы "Тарутино-Березино", в нескольких километрах от населенного пункта Березино возле заброшенного завода.

По предварительным данным, погибший – молодой мужчина, на вид около 25-35 лет, смерть наступила порядка 10 дней назад.

"Сейчас причины гибели устанавливаются. Тело сильно повреждено животными", – рассказал сотрудник полиции.

Было открыто уголовное производство. Расследование продолжается.

Напомним, 2 марта в Ширяевском районе Одесской области произошло двойное убийство – в собственном доме были найдены тела супругов, 51-летнего мужчины и 49-летней женщины, застреленных выстрелами в спину.

Также сообщалось, что 2 марта в пригороде Одессы был задержан злоумышленник, застреливший пенсионерку и ее внука.

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