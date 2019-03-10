Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

В Одесской области нашли тело молодого мужчины, обезображенное животными

Сегодня, 14:29

Тело мужчины было обезображено животными

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua.
В Одесской области нашли тело молодого мужчины, обезображенное животными //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3c3/a6c/5c83c3a6c3398.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3c3/a6c/5c83c3a6c3398.jpg Одесса Тело мужчины было обезображено животными

В Одесской области обнаружено обезображенное животными тело молодого мужчины. Как сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции, останки человеческого тела были найдены в лесополосе недалеко от трассы "Тарутино-Березино", в нескольких километрах от населенного пункта Березино возле заброшенного завода.

По предварительным данным, погибший – молодой мужчина, на вид около 25-35 лет, смерть наступила порядка 10 дней назад.

"Сейчас причины гибели устанавливаются. Тело сильно повреждено животными", – рассказал сотрудник полиции.

Было открыто уголовное производство. Расследование продолжается.

Напомним, 2 марта в Ширяевском районе Одесской области произошло двойное убийство – в собственном доме были найдены тела супругов, 51-летнего мужчины и 49-летней женщины, застреленных выстрелами в спину.

Также сообщалось, что 2 марта в пригороде Одессы был задержан злоумышленник, застреливший пенсионерку и ее внука.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег убийство, труп, тело, одесская область

Вы сейчас просматриваете новость " В Одесской области нашли тело молодого мужчины, обезображенное животными". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Винницкой области произошло двойное убийство на почве ревности

Вчера, 16:32

По данным полиции, жертвами стали 27-летняя женщина и 23-летний односельчанин

Убили и сожгли: под Одессой нашли тело иностранца, пропавшего два месяца назад

Вчера, 08:42

Обгоревший труп обнаружили на электростанции водонасосной станции

В эфире ток-шоу подрались Пальчевский и Коханивский

​Какую кровь предпочитают комары?

Дочь первого президента Узбекистана отправили в колонию

Почему группа KAZKA отказалась ехать на «Евровидение»

Назван самый экологически чистый регион Украины

Израильский концерн показал видео испытаний "убийцы С-300"

Алена Мозговая о скандалах вокруг «Евровидения»

Убийство в супермаркете в Харькове: появилась важная информация

Главный тренер херсонского Кристалла увел команду с поля досрочно

Вывезли всё: в Украине сделали печальное заявление о Донбассе
Загрузка...

Новые схемы ввоза и протесты: чего ждать от владельцев "евроблях"

Вчера, 07:51

Собственники евроблях будут пытаться найти лазейки в законе и протестовать

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Таинственный визит: зачем в Украину приезжал замгоссекретаря США

8 марта, 08:59

Дэвид Гейл и украинские официальные лица предпочли не вдаваться в детали переговоров

Получить на руки наличными можно будет только 15 тысяч гривен

8 марта, 07:39

В Нацбанке хотят сократить расчеты наличными деньгами

Беглый украинский депутат попросил РФ начать наступление на Киев

Кто основал Москву? Украинка загнала в тупик российского политика

Сальма Хайек поразила откровенным фото