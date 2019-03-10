В Одесской области нашли тело молодого мужчины, обезображенное животными
Тело мужчины было обезображено животными
В Одесской области обнаружено обезображенное животными тело молодого мужчины. Как сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции, останки человеческого тела были найдены в лесополосе недалеко от трассы "Тарутино-Березино", в нескольких километрах от населенного пункта Березино возле заброшенного завода.
По предварительным данным, погибший – молодой мужчина, на вид около 25-35 лет, смерть наступила порядка 10 дней назад.
"Сейчас причины гибели устанавливаются. Тело сильно повреждено животными", – рассказал сотрудник полиции.
Было открыто уголовное производство. Расследование продолжается.
Напомним, 2 марта в Ширяевском районе Одесской области произошло двойное убийство – в собственном доме были найдены тела супругов, 51-летнего мужчины и 49-летней женщины, застреленных выстрелами в спину.
Также сообщалось, что 2 марта в пригороде Одессы был задержан злоумышленник, застреливший пенсионерку и ее внука.
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