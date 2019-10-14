В Одесской области осквернили памятник защитникам Украины

В Татарбунарском районе облили краской памятник Защитникам Украины / Фото: depo.ua

В Одесской области вандалы в День защитника Украины осквернили памятник. Инцидент произошел в районном центре Татарбунары утром 14 октября.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, неизвестные залили краской памятник в честь защитников Украины. В настоящее время сотрудники следственно-оперативной группы устанавливают лиц, причастных к осквернению памятного знака.

О происшествии в Татарбунарское отделение полиции около семи часов утра сообщили местные жители.

Ранее начальник отдела правового обеспечения Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко в интервью сайту "Сегодня" рассказал, что введенный пять лет назад праздник получил неплохую традицию: в этот день проходит вручение государственных наград, присвоение почетных наименований определенным подразделениям Вооруженных сил, что способствует наполнению праздника содержанием.

Напомним, накануне Дня защитника Украины силовики сделали совместное заявление по охране порядка во время праздничных акций .

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