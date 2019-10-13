Охрана порядка в День защитника Украины: силовики сделали совместное заявление

День защитника Украины отмечаем 14 октября / Фото: Depositphotos

В День защитника Украины стражи порядка будут действовать строго и внимательно, а праздник должен пройти мирно и достойно. В этот день правоохранители готовы к любым провокациям и призывают участников массовых акций к бдительности.

Об этом говорится в совместном заявлении министра внутренних дел Арсена Авакова, главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

"Правоохранители готовы обеспечить право на мирные собрания и публичную демонстрацию гражданской позиции каждого украинца… Мы готовы защищать общественный порядок и безопасность каждого участника", – говорится в заявлении.

Кроме того, главы силовых ведомств заверили, что хорошо помнят "события 31 августа 2015 года, когда боевая граната оборвала жизни четырех нацгвардейцев, а более 120 человек получили ранения".

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"Поэтому завтра правоохранительные органы будут действовать строго и внимательно. И мы очень рассчитываем на бдительность участников массовых акций. Наш общий враг никуда не делся – вы, как и мы, должны понимать, что возможны любые провокации!" – подчеркнули силовики.

Также главы ведомств отметили, что сотрудники МВД, Национальной полиции, Национальной гвардии и сотрудники СБУ являются частью общества, а каждый третий полицейский, нагвардеец и сотрудник СБУ участвовал в боевых действиях на востоке страны.

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"У нас одни ценности. Главные из них: Украина, ее суверенитет, мир в стране и счастье каждого украинца! Крайне важно в этот день объединиться вокруг главных ценностей и вместе беречь безопасность и уважать права каждого гражданина… Ради памяти героев, отдавших свою жизнь за свободу и территориальную целостность Украины – этот день должен пройти мирно и достойно!" – призвали в руководители МВД, СБУ и СНБО.

Они напомнили также о том, что "слишком много погибло воинов и защитников Украины, чтобы сейчас мы позволили врагу использовать распри внутри страны в его – имперских – целях! Завтра – День памяти и уважения. Он не может и не должен стать днем раскола и слабости!"

Напомним, что в Киеве ко Дню защитника выплатят материальную помощь: кому положены деньги. Выплаты составят от 800 от 1500 грн. Деньги получат участники АТО и Революции достоинства, а также члены семей погибших бойцов.

Заместитель главы ГСЧС Олег Мельчуцкий заявил, что все подразделения готовы к выполнению задач по назначению, рассчитали силы и средства на все мероприятия по Украине. Кроме пожарных расчетов, будут дежурить химическая лаборатория и пиротехнический расчет, а в аэропорту "Киев"" (Жуляны) – вертолет медицинского варианта.

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