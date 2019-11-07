Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,66
27,35

В Одесской области пограничники обнаружили 400 боеприпасов в авто: видео

7 ноября, 19:45

На опасный тайник вывел служебный пес в Международном морском пункте контроля «Визирка»

Четыреста боеприпасов различного калибра обнаружили пограничники Одесской области. На опасный тайник вышел служебный пес в Международном морском пункте контроля "Визирка". Боеприпасы были в автомобиле, который прибыл на теплоходе из Соединенных Штатов. А на контрольном пункте "Виноградовка" попался румын. Под сиденьем машины он спрятал 24 патрона российского производства. Ведут дела следователи Нацполиции.

Напомним, это не первый случай, когда служебные псы находят запасы оружия в авто, прибывших из США. Ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Украину везли из США джип с оружейным "сюрпризом". При досмотре прибывшего на теплоходе внедорожник Jeep служащими Одесского погранотряда сработала служебная собака.

Реклама

Напомним, ранее на Закарпатье пограничная собака помогла военнослужащим Чопского отряда обнаружить патроны, которые пытались тайно ввезти на территорию Украины из Венгрии.

В тренде
Израильский доброволец "Айдара" объяснил, за что сражается на Донбассе

Кроме того, этим летом во дворе частного дома в селе Сеянцы Ровенской области полицейские с помощью кинологов и взрывотехников обнаружили один из крупнейших в Украине склад боеприпасов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

боеприпасы одесская область джип служебная собака склад боеприпасов

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Одессой нашли убитой 14-летнюю девочку: фото и видео
Под Одессой нашли убитой 14-летнюю девочку: фото и видеоОдесса
Убийство девочки под Одессой: стали известны новые подробности
Убийство девочки под Одессой: стали известны новые подробностиОдесса
В Одессе сообщили о подозрении школьнику, который убил девочку
В Одессе сообщили о подозрении школьнику, который убил девочкуОдесса
Групповое изнасилование школьниц в Одессе: задержаны еще трое мужчин
Групповое изнасилование школьниц в Одессе: задержаны еще трое мужчинОдесса
ДТП в Одесской области: один человек погиб, двое ранены
ДТП в Одесской области: один человек погиб, двое раненыОдесса
В Одессе футбольные ворота рухнули на студента-иностранца: парень погиб
В Одессе футбольные ворота рухнули на студента-иностранца: парень погибОдесса

Новости партнеров

Loading...
загрузка...