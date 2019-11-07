В Одесской области пограничники обнаружили 400 боеприпасов в авто: видео

Четыреста боеприпасов различного калибра обнаружили пограничники Одесской области. На опасный тайник вышел служебный пес в Международном морском пункте контроля "Визирка". Боеприпасы были в автомобиле, который прибыл на теплоходе из Соединенных Штатов. А на контрольном пункте "Виноградовка" попался румын. Под сиденьем машины он спрятал 24 патрона российского производства. Ведут дела следователи Нацполиции.

Напомним, это не первый случай, когда служебные псы находят запасы оружия в авто, прибывших из США. Ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Украину везли из США джип с оружейным "сюрпризом". При досмотре прибывшего на теплоходе внедорожник Jeep служащими Одесского погранотряда сработала служебная собака.

Реклама

Напомним, ранее на Закарпатье пограничная собака помогла военнослужащим Чопского отряда обнаружить патроны, которые пытались тайно ввезти на территорию Украины из Венгрии.

Кроме того, этим летом во дворе частного дома в селе Сеянцы Ровенской области полицейские с помощью кинологов и взрывотехников обнаружили один из крупнейших в Украине склад боеприпасов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама