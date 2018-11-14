Из Венгрии в Украину: на границе умный пес не пропустил машину, набитую патронами

На Закарпатье служебная собака помогла военнослужащим Чопского отряда обнаружить патроны, которые пытались тайно ввезти на территорию нашего государства из Венгрии.

"Сегодня во время проверки легкового автомобиля Mitsubishi, которым домой возвращался 42-летний гражданин Украины, сработала база данных о возможном перемещении через госграницу запрещенного багажа. При углубленном осмотре транспортного средства служебная собака нашла в автомобиле тайник", – сообщают в ГПС.

Всего в карманах автомобильных сидений найдено 40 патронов к охотничьему карабину, и 250 патронов двенадцатого калибра к гладкоствольного охотничьему ружью, которые водитель спрятал в моторном отсеке под капотом.

В то же время в другом легковом автомобиле пограничники этого же пункта пропуска обнаружили скрытое холодное оружие. Возвращаясь на родину из Украины, венгр прихватил с собой нож с лезвием длиной 18 см. Холодное оружие было изъято.

Об опасных находках пограничники информировали представителей Наполиции, которые будут выяснять все обстоятельства правонарушений.

Напомним, недавно в пункте пропуска "Владимир-Волынский" военнослужащие обнаружили спрятанные в вагоны с железной рудой 12 ящиков, или около 6 тыс. пачек сигарет. Обнаружить контрабанду пограничникам помогла служебная собака.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков объявил "крестовый поход" на контрабандистов. По его словам, потери от контрабандных схем на украинских таможнях составляют 105 млрд грн в год, что больше 10% государственного бюджета Украины. Он пояснил, что поступления от таможни являются ключевой статьей наполнения бюджета и должны составить в 2018 году 34,5%, или 343 млрд грн.

Также Гройсман рассказывал, как правительство будет бороться с контрабандой. Глава правительства подчеркнул, что давление правоохранителей на контрабандистов будет только усиливаться.