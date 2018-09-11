В Одесской области пограничники задержали разыскиваемого Интерполом иностранца

Мужчину разыскивают в Молдове по подозрению в изнасиловании

В Одесской области в пункте пропуска "Карабуцены" на украинско-молдавской границе пограничники задержали гражданина Молдовы, которого разыскивает Интерпол за изнасилование. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Мужчину разоблачили во время пограничного контроля – на него сработала база данных Интерпола. Как выяснилось, 32-летнего мужчину разыскивают правоохранительные органы Республики Молдова по подозрению в изнасиловании с июня 2017 года.

"Чтобы избежать ответственности, мужчина весь год скрывался в Украине и, очевидно, считая, что о нем правоохранители уже забыли, решил вернуться домой", – рассказали Госпогранслужбе.

На данный момент задержанного преступника пограничники передали представителям Нацполиции.

Недавно в Одесской области, в пункте пропуска "Виноградовка", украинские пограничники задержали гражданина Турции, которого Интерпол разыскивал за разбой.

Ранее в международном аэропорту "Одесса" украинские пограничники задержали гражданина Грузии, которого разыскивает Интерпол.