В Одесской области пограничники задержали разыскиваемого Интерполом иностранца
Мужчину разыскивают в Молдове по подозрению в изнасиловании
В Одесской области в пункте пропуска "Карабуцены" на украинско-молдавской границе пограничники задержали гражданина Молдовы, которого разыскивает Интерпол за изнасилование. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Мужчину разоблачили во время пограничного контроля – на него сработала база данных Интерпола. Как выяснилось, 32-летнего мужчину разыскивают правоохранительные органы Республики Молдова по подозрению в изнасиловании с июня 2017 года.
"Чтобы избежать ответственности, мужчина весь год скрывался в Украине и, очевидно, считая, что о нем правоохранители уже забыли, решил вернуться домой", – рассказали Госпогранслужбе.
На данный момент задержанного преступника пограничники передали представителям Нацполиции.
Недавно в Одесской области, в пункте пропуска "Виноградовка", украинские пограничники задержали гражданина Турции, которого Интерпол разыскивал за разбой.
Ранее в международном аэропорту "Одесса" украинские пограничники задержали гражданина Грузии, которого разыскивает Интерпол.
Вы сейчас просматриваете новость "В Одесской области пограничники задержали разыскиваемого Интерполом иностранца". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"