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В Одесской области при попытке изнасилования задержан педофил

15 июля, 16:46

Ребенку удалось вырваться из рук негодяя

В райцентре Березовка Одесской области задержан мужчина, пытавшийся изнасиловать 13-летнюю девочку.

Инцидент произошел накануне днем, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

"Увидев несовершеннолетнюю, которая шла домой, злоумышленник скрылся в лесополосе у дороги. Когда девочка приблизилась, схватил и затащил ее в заросли, где начал душить и пытался раздеть", – сообщили в главке.

Как отмечается, ребенку удалось вырваться и убежать. Дома девочка сразу рассказала о случившемся матери, которая обратилась в полицию.

Через несколько часов правоохранители задержали подозреваемого на одной из улиц города. Мужчина, который оказался 57-летним ранее судимым жителем соседнего населенного пункта, признался в своих намерениях относительно малолетней.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 4 ст. 153 (сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщалось, Верховная Рада одобрила введение химической кастрации за изнасилование малолетних в Украине.

Ранее химическую кастрацию педофилов одобрил комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов.

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Тег педофил, задержание, полиция, девочка, одесская область

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Источник:

УНИАН

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