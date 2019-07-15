В Одесской области при попытке изнасилования задержан педофил
Ребенку удалось вырваться из рук негодяя
В райцентре Березовка Одесской области задержан мужчина, пытавшийся изнасиловать 13-летнюю девочку.
Инцидент произошел накануне днем, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.
"Увидев несовершеннолетнюю, которая шла домой, злоумышленник скрылся в лесополосе у дороги. Когда девочка приблизилась, схватил и затащил ее в заросли, где начал душить и пытался раздеть", – сообщили в главке.
Как отмечается, ребенку удалось вырваться и убежать. Дома девочка сразу рассказала о случившемся матери, которая обратилась в полицию.
Через несколько часов правоохранители задержали подозреваемого на одной из улиц города. Мужчина, который оказался 57-летним ранее судимым жителем соседнего населенного пункта, признался в своих намерениях относительно малолетней.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 4 ст. 153 (сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.
Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Как сообщалось, Верховная Рада одобрила введение химической кастрации за изнасилование малолетних в Украине.
Ранее химическую кастрацию педофилов одобрил комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов.
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