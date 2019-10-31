В Одесской области произошла вспышка гепатита

/ Фото: fdu.org.ua

В Одесской области у жителей села Васильевка Беляевского района была зафиксирована вспышка гепатита.

Как сообщили в пресс-службе районной государственной администрации, первой заболела ученица местной школы – сразу же было проведено эпидемиологическое расследование, отобраны пробы воды в школе и по месту проживания больной, в помещениях четвертого класса провели дезинфекцию, а с учителями и учащимися — работу по профилактике этого заболевания.

Несмотря на это, за прошлую неделю в Васильевке заболело еще несколько школьников. Четыре случая подтверждены лабораторно. В связи с этим в селе привили всех детей школьного возраста, а в самом учебном заведении проводится ежедневная дезинфекция.

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Напомним, ранее во Львовской области шесть студентов Дрогобычского педагогического университета попали в больницы с предварительным диагнозом "вирусный гепатит А". Как выяснилось, студенты находились на практике в Одессе.

Кроме того, недавно в Киеве по меньшей мере семь студентов одного из вузов были госпитализированыс подозрением на острую кишечную инфекцию. Все пострадавшие покупали шаурму в киоске на улице Борщаговской.

Также мы сообщали о том, что полиция открыла уголовное производство по факту заболевания детей и работницы пищеблока гепатитом в школе № 7 в Чернигове.

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