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В Одесской области пропал мальчик в галошах: фото, приметы

11 марта, 10:50

Тина Наринецкая

Ребенок ушел из дома и до сих пор не вернулся

В Одесской области полицейские разыскивают 14-летнего подростка. Мальчик вышел из дома в селе Чистоводное Бершадского района и до сих пор не вернулся.

Последний раз Лупашко Станислава Олеговича видели 9 марта. В пресс-службе местной полиции опубликовали фото и приметы пропавшего.

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Приметы мальчика: на вид подростку 14 лет, его рост – 150 см. У мальчика короткие волосы, а глаза – голубые.

Мальчик был одет: ребенок был одет в голубую спортивную кофту с капюшоном, черные спортивные штаны. Обут Стас был в калоши.

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"Просим всех, кто владеет информацией о месте нахождения несовершеннолетнего, обратиться в Белгород-Днестровский отдела полиции по телефону (098) 138-64-43 или по спецлинии "102"", – обратились к людям в полиции.

Также мы писали, что в Житомире ищут девочку-подростка Александру Карбовскую. 14-летняя местная жительница ушла из дома 9 марта и до сих пор не вернулась. Об исчезновении дочери в отдел полиции сообщили ее родители.

А в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками.

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