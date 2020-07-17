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В Одесской области пропала глухонемая девочка-подросток: фото и приметы

17 июля, 13:01

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Ушла из дома и не вернулась

В Одесской области полиция разыскивает пропавшую девочку-подростка. 16 июля она ушла к знакомым и до сих пор не вернулась.

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Белгород-Днестровский отдел полиции просит помочь в поисках 16-летней Бонетты Глории Джовановны.

Приметы девочки: на вид 16-17 лет, рост 164 см, волосы черные длинные, глаза темные. Была одета в темные лосины, черную футболку и белые кроссовки с голубой подошвой. Из украшений на ней были серьги и кольцо из желтого металла. Особая примета – девушка глухонемая.

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Ранее мы сообщали, что в Харьковской области полиция разыскивает четырех пропавших подростков. Они ушли из дома семейного типа, расположенного в селе Зеленый Гай Лозовского района, и до сих пор не вернулись.

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Также напомним, в Киевской области 10-летний мальчик посреди ночи сбежал из дома. Чтобы найти ребенка, по тревоге подняли личный состав отделения полиции. Оказалось, что мать отругала мальчика за то, что он поздно вернулся домой. На что тот обиделся и убежал – такой случай в многодетной семье произошел впервые.

Кроме того, ранее в Киеве нашли трехлетнего мальчика с синяками.

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