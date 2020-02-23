В Одесской области с огорода собрали "урожай" из сотни гранат: фото

С огорода спасатели изъяли большое количество боеприпасов времен Второй мировой войны

В Одесской области житель села Молдово Саратского района обнаружил на своем огороде необычный "урожай" – более сотни гранат времен Второй мировой войны.

Как сообщили в областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, боеприпасы были найдены, когда мужчина вскапывал участок.

В ГСЧС отметили, что мужчина сразу же вызвал спасателей – на место происшествия прибыли взрывотехники и изъяли опасные предметы: 86 гранат Ф-1 и 16 гранат М-39.

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Боеприпасы были вывезены и уничтожены на специальном полигоне.

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Напомним, недавно Служба безопасности Украины обнаружила в центре Киева тайник с двумя боевыми гранатами Ф-1, двумя электродетонаторами и металлическим баллоном с почти 30 литрами ртути. Он был обустроен в арендованном гараже.

По данным следствия, к созданию опасного тайника причастен один из лидеров столичной группировки, которая занималась совершением тяжких преступления. У фигуранта прошли обыски, в ходе которых нашли поддельные печати и штампы различных органов государственной власти и коммерческих структур.

Ранее сообщалось, что под Киевом полицейских забросали гранатами.

Также писалось, что в Дарницком районе Киева полицейские обнаружили у местного жителя пистолеты, патроны, гранаты и наркотические средства.

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