Ливни в Черкасской области: частично разрушены дамбы и подтоплены домовладения

Спасатели активно работают над устранением последствий непогоды

В Черкасской области после сильных ливней были частично разрушены дамбы и подтоплены домовладения в трех районах этого региона. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Так, в Уманском районе после дождей в селах Текуча, Шарино и Островец было зафиксировано стремительное повышение уровня воды в местных водоемах.

"Существующие дамбы не выдержали напора воды и были частично разрушены", – говорится в сообщении.

На месте происшествия спасателями было проведено выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Также были обследованы пострадавшие населенные пункты и поврежденные объекты. Решается вопрос проведения восстановительных работ. В ГСЧС добавили, что пока подтоплений жилых домов нет, а уровень воды понизился.

В Маньковском районе на каскаде прудов в селе Иваньки также зафиксировали повышение уровня воды, а на одном из них, площадью более 20 гектаров, оторвался плывун, что создало угрозу прорыва дамбы.

"Совместными оперативными действиями дежурного караула Маньковской пожарно-спасательной части, органов местного самоуправления и населения, проводились работы по расчистке плотины пруда. Примененные инженерные мероприятия, позволили устранить угрозу разрушения дамбы и дальнейшего подтопления жилых домов, находившихся в опасной зоне", – сообщили спасатели.

В то же время в селе Гамарня Каневского района продолжаются работы по ликвидации подтопления на одной из улиц. Специалисты инженерной группы с помощью мотопомп откачали в общей сложности более 400 кубометров воды. Работы продолжаются.

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