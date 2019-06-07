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Ливни в Черкасской области: частично разрушены дамбы и подтоплены домовладения

7 июня, 17:19

Спасатели активно работают над устранением последствий непогоды

В Черкасской области после сильных ливней были частично разрушены дамбы и подтоплены домовладения в трех районах этого региона. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Так, в Уманском районе после дождей в селах Текуча, Шарино и Островец было зафиксировано стремительное повышение уровня воды в местных водоемах.

"Существующие дамбы не выдержали напора воды и были частично разрушены", – говорится в сообщении.

На месте происшествия спасателями было проведено выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Также были обследованы пострадавшие населенные пункты и поврежденные объекты. Решается вопрос проведения восстановительных работ. В ГСЧС добавили, что пока подтоплений жилых домов нет, а уровень воды понизился.

В Маньковском районе на каскаде прудов в селе Иваньки также зафиксировали повышение уровня воды, а на одном из них, площадью более 20 гектаров, оторвался плывун, что создало угрозу прорыва дамбы.

"Совместными оперативными действиями дежурного караула Маньковской пожарно-спасательной части, органов местного самоуправления и населения, проводились работы по расчистке плотины пруда. Примененные инженерные мероприятия, позволили устранить угрозу разрушения дамбы и дальнейшего подтопления жилых домов, находившихся в опасной зоне", – сообщили спасатели.

В то же время в селе Гамарня Каневского района продолжаются работы по ликвидации подтопления на одной из улиц. Специалисты инженерной группы с помощью мотопомп откачали в общей сложности более 400 кубометров воды. Работы продолжаются.

Как сообщалось, сильные ливни затопили поселок Широкое под Кривым Рогом. Урожай на огородах уничтожен, у некоторых жителей утонули мелкие домашние животные и птица.

Напомним, в Украине продолжает бушевать непогода. Из-за сильных ливней подтопленными оказались села и города нескольких областей. 

Ранее в Винницкой области из-за мощного ливня погибла многодетная мать.Сильным течением ее снесло в пропасть.


Напомним, в Бильмакском районе Запорожской области после сильных дождей на трассе Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь образовалась 100-метровая "водная пробка". Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, из-за мощных ливней на участке дороги Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье между поселками Бильмак и Вершина глубина водного потока составляла 50 см.


Как сообщалось, на днях на Одессу обрушились сильный ливень и штормовой ветер. После непогоды у одесских коммунальщиков возникло немало работы.

А тем временем прогноз погоды на июнь не особо радует. Лето не за горами, но, по прогнозам синоптиков, жара в этом году чуть запоздает: дождями май закончится, а июнь — начнется. Лишь спустя неделю после весны придет настоящее тепло, да и в целом нынешнее лето не ожидается экстремально жарким.

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Тег потоп, подтопление, дамбы, ГСЧС

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