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В Одесской области сотрудник АЗС напал сам на себя – ему грозит срок

6 мая, 17:14

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В Одесской области заправщику грозит срок за инсценировку нападения на себя и кражу денег – все подробности дела

В Одесской области разоблачили сотрудника АЗС в инсценировке разбойного нападения на самого себя. 68-летний житель Фонтанской сельской громады неделю назад заявил полиции, что к нему подошли с ножом двое мужчин в масках, ударили по голове так, что он потерял сознание, и забрали из кассы примерно 30 тысяч гривен выручки.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, криминалисты и кинологи. Случившееся квалифицировали как разбой.

Однако в ходе досудебного расследования правоохранители установили, что разбойное нападение инсценировал сам "потерпевший" с целью получения легкой наживы. Мужчина забрал деньги из кассы, сам себя ударил по голове металлическим прутом и заявил в полицию о нападении.

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Под давлением неопровержимых доказательств, собранных полицейскими, правонарушитель во всем сознался и вернул похищенные наличные.

Правонарушение переквалифицировали. Мужчине грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что одесские копы сымитировали задержание, чтобы отнять у бизнесменов почти 700 тысяч гривен.

Также напомним, в Одессе задержали мужчину, который "заказал" предпринимателя.

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