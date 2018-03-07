В Запорожье на строительстве детсада украли более трех миллионов гривен

Полиция пришла с обыском в областную госадминистрацию

Полиция Запорожья пришла с обысками в Управление капитального строительства областной государственной администрации: чиновников подозревают в хищении более 3 миллионов гривен во время строительства детского сада.

Об этом сообщил начальник полиции Запорожской области Олег Золотоноша в своем Facebook.

"В результате совместной работы оперативников УЗЭ (управление защиты экономики. – Ред.) и следователей полиции, процессуальных руководителей прокуратуры области, задокументирована преступная деятельность группы лиц, действовавших по предварительному сговору", – написал он.

Также Золотоноша сообщил, что "следователи и оперативники УЗЭ проводят обыски в УКСе Запорожской ОГА".

"Вручены сообщения о подозрении должностным лицам УКСа", – добавил полицейский.

Кроме того, Золотоноша отметил, что чиновников подозревают в хищении бюджетных денег, выделенных на строительство детского сада на 140 мест, а также добавил фото недостроенного объекта, на который, по его словам, было потрачено 3,2 млн. гривен.

Напомним, ранее сотрудники СБУ в Запорожье задержали руководителя налоговой инспекции, который "зарабатывал" на поборах местных бизнесменов. По данным спецслужбы, чиновник предлагал занизить штрафные санкции предпринимателям, требуя за это немалую мзду.

Кроме того, в СБУ опубликовали оперативное видео задержания этого взяточника, который попался на получении 250 тысяч гривен.