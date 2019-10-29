В Одесской области таксист-разбойник отделался условным сроком

Разбойник получил три года тюрьмы с отсрочкой

/ Фото: Pixabay

В Одесской области суд приговорил мужчину, который совершил разбойное нападение, к трем годам лишения свободы, но освободил его от отбытия заключения с испытательным сроком в один год.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, нападение произошло в июле прошлого года в Белгород-Днестровском районе.

"Мужчина, работающий таксистом, взял в Затоке пассажира и поехал в районный центр (Белгород-Днестровский – Ред.). Внимание водителя привлекла дорогая сумка попутчика, которой он решил завладеть", – говорится в сообщении.

Выехав за пределы населенного пункта, таксист остановил машину, заявив, что у него якобы закончилось топливо – он попросил пассажира выйти из автомобиля, а когда тот отвернулся, ударил по голове.

От удара потерпевший потерял сознание, а разбойник забрал его вещи стоимостью более 20 тысяч гривен, а после этого уехал.

Копы оперативно разыскали водителя, его действия были квалифицированы по статье "разбой". Суд признал мужчину виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы, освободив от отбытия наказания с испытательным сроком один год.

Напомним, ранее на территории села Кагарлыцкого района в Киевской области произошло разбойное нападение:злоумышленники ночью ворвались в дом к мужчине и, нанося ему и его сыну телесные повреждения и угрожая расправой, вынесли из дома крупную сумму денег.

Ранее в селе Погребы Киевской области произошло разбойное нападение на дом пенсионеров. Неизвестные лица в масках и черной одежде проникли в помещение и завладели крупной суммой денег и драгоценностями.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram