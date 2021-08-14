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В Одесской области в ДТП погибло трое полицейских, один ранен

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
14 августа, 13:53
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Почему произошла авария и автомобиль занесло – пока неизвестно, ведется расследование дела
Место аварии. Фото: коллаж "Сегодня"
Место аварии. Фото: коллаж "Сегодня"

Направленные в командировку сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области по дороге из Татарбунар в Сарату в селе Заря сошли на служебном автомобиле в кювет. В результате трое полицейских погибли, еще один травмирован.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работают правоохранители, спасатели и медики.

"Сведения о ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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Отметим, что дело будут расследовать сотрудники Государственного бюро расследований.

Большинство ДТП в Украине из-за нарушений ПДД

Самой частой причиной ДТП в Украине является нарушение правил дорожного движения. По данным полиции, больше всего аварий случилось из-за таких причин:

  1. нарушение правил маневрирования – 35 947 случаев;
  2. превышение безопасной скорости – 20 414 случаев;
  3. несоблюдение дистанции – 14 675 случаев.

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