СБУ раскрыла сеть информаторов российских спецслужб в Запорожской области

Сегодня, 20:02

У организатора группы при обысках нашли гранату и большое количество военного снаряжения

Фото: архив
Фото: архив

В Запорожской области сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили сеть информаторов, организованную представителями Генштаба вооруженных сил РФ, сообщает Управление Службы безопасности Украины в Запорожской области.

Согласно сообщению, организатором группы, в которую входило шесть человек, является житель Запорожской области. 17 мая он был задержан оперативниками спецслужбы по месту жительства.

"Во время обысков правоохранители изъяли телефоны, компьютерную технику с доказательствами контактов с российскими кураторами, планы-схемы расположения воинских частей и зданий правоохранительных органов, гранату РГД-5, патроны калибра 5,45 и 9 мм, российскую символику и большое количество военного снаряжения", – рассказали в СБУ.

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По данным украинской спецслужбы, задержанный в 2015 году, находясь на территории оккупированного Россией Крыма, был завербован представителями российских спецслужб.

"От своих кураторов получил задание создать разветвленную сеть информаторов на территории Запорожской области", – отметили в СБУ.

Как сообщается, сотрудники СБУ задокументировали, что основной задачей агентов был сбор и передача информации о перемещении украинской военной техники на Донецком направлении, проверка наличия и функционирования блокпостов, а также разработка и отработка безопасных маршрутов въезда на территорию Запорожской области с временно оккупированных территорий.

"Спецслужбы РФ также интересовало расположение объектов критической инфраструктуры, воинских частей, правоохранительных органов и административных зданий региона. Собранную информацию агенты передавали своим кураторам по мобильным телефонам и через Интернет", – рассказали в СБУ в сообщении.

Согласно сообщению, в рамках открытого уголовного производства по ст.111 (госизмена) и ст.258-3 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об уведомлении о подозрении организатора агентурной сети. В отношении других участников будет принято отдельное процессуальное решение, добавили в СБУ.

Ранее СБУ сообщала, что российские спецслужбы готовят "фэйки" для нагнетания обстановки на Донбассе.

В частности, по данным СБУ, "готовятся фэйковые данные о потерях среди военнослужащих ВСУ во время проведения антитеррористической операции или переходе украинских военных на сторону террористов".

Также сообщалось, что российские военные пропагандисты снимают очередные фейковые видеоматериалы антиукраинского направления о войне на Донбассе.
сбу, граната, ФСБ, спецслужбы, обыски

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Источник:

УНИАН

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