В Ровно во дворе бизнесмена прогремел взрыв
Неизвестный, находясь у ворот домовладения, бросил гранату "РГД-5"
В Ровно сегодня, 15 июля, около 2:40 во дворе 60-летнего местного жителя, что на ул. Ботанической, произошел взрыв. Об этом сообщают в полиции.
По результатам осмотра работники взрывотехнического отдела установили, что неизвестный, находясь у ворот домовладения, бросил гранату "РГД-5". Ее обломки направили на экспертизу. Также с места происшествия изъяли запал к боеприпаса.
Следственно-оперативная группа установила, что в результате взрыва поврежден фасад дома, гаражные ворота и автомобиль Audi Q7, который был припаркован во дворе.
На момент преступления в доме находился предприниматель и его жена. Никто из них не пострадал. По данному факту открыто досудебное расследование. Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.
Напомним, 13 июля около 12:00 работники скорой помощи констатировали смерть мальчика и девочки в результате взрыва в поселке Смыга Ровенской области. Взрыв произошел в летней кухне хозяйства 59-летнего жителя Смыги. 11-летняя девочка и 13-летний мальчик, пришли в гости к бабушке и дедушке. Последнего на тот момент дома не было. Дети открыли металлический сейф и нашли коробку, которая оказалась взрывным устройством.
Президент Украины Владимир Зеленский взял под личный контроль расследование инцидента со взрывом на детской площадке, в результате которого пострадали шестеро детей в возрасте от четырех до 16 лет.
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