Пытался разобрать пулю: под Харьковом из-за взрыва пострадал мужчина

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в Институт общей и неотложной хирургии

Фото: Pixabay

Пытался разобрать пулю: под Харьковом из-за взрыва пострадал мужчина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/919/619/5c69196192cfe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/919/619/5c69196192cfe.jpg 2019-02-17T10:19:00+02:00 Харьков Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в Институт общей и неотложной хирургии

В поселке Песочин Харьковской области в руках мужчины взорвалась найденная на дороге пуля. Пострадавший получил серьезные травмы, сообщили в пресс-службе ГУНП области.

Как выяснилось, 15 февраля 48-летний пострадавший по дороге на работу нашел предмет, похожий на пулю. Мужчина принес находку в гаражного, где он работает слесарем. При попытке ее разобрать пуля взорвалась в руках мужчины.

"Пострадавшего в тяжелом состоянии с телесными повреждениями в виде множественных осколочных ранений живота, шеи, грудной клетки и правого бедра, травматической ампутации четырех пальцев руки доставили в Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева", – рассказали в полиции.

На данный момент по факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Напомним, не так давно в Харькове на улице Зеленодольской нашли тело мужчины, который погиб от взрыва гранаты.

А в Днепропетровской области во двор жилого дома бросили гранату. Как выяснилось, злоумышленник, 22-летний мужчина, таким образом хотел решить конфликт, который произошел между ним и 21-летним жителем дома.

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