В Одесской области водитель гонялся за собакой, пытаясь ее задавить (видео)

В Одесской области, где накануне произошла страшная авария и погибли шесть человек, житель Подольска на дорогой иномарке пытался задавить собаку, гоняясь за ней по улице города.

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Как сообщает "Думская", догхантером оказался водитель Volkswagen Passat, который, по словам местных жителей, является сыном богатого фермера.

На видео, снятом уличной камерой наблюдения, видно, что шофер на большой скорости ехал по улице, когда ему под колеса попала овчарка. Вместо того чтобы остановиться, он развернулся и снова задел убегающую собаку, а потом скрылся с места происшествия.

Полиция открыла уголовное производство по статье о жестоком обращении с животным. Собаку доставили к ветеринару.

Стоит отметить, что на скорости, с которой ехал водитель, он мог сбить и людей, оказавшихся на улице.

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Внимание! Видео содержит сцены жестокости (18+)

Напомним, утром 18 июля на трассе Одесса – Рени, между селами Сафьяны и Утконосовка, столкнулись легковушки ВАЗ и Mitsubishi. В аварии погибли шесть человек, еще троих с серьезными травмами доставили в больницу.

Ранее мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде.

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