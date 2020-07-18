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Жуткое ДТП на Одесской трассе: в полиции рассказали подробности (фото и видео)

18 июля, 12:42

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На месте инцидента образовалась пробка

В Нацполиции прокомментировали смертельное ДТП, которое произошло вблизи села Сафьяны Измаильского района Одесской области. Ведомости о происшествии скоро внесут в Единый реестр досудебных расследований, сообщили в ГУНП.

"Сегодня в 07:50 дежурным Измаильского отдела поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на дороге Одесса-Рени. (…) Решается вопрос о внесении ведомостей в ЕРДР по статье 286 ч.3 УК Украины", - сказал начальник Измаильского ОП ГУНП в Одесской области Сергей Зайков.

По предварительной информации, в результате аварии с участием легковых автомобилей Mitsubishi Outlander и ВАЗ погибли шесть человек. Еще трое, из которых – один ребенок 2018 г.р., с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу.

Сейчас на месте работают следователи и спасатели ГСЧС. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия еще устанавливаются.

Также полицейские отметили, что из-за ДТП движение транспорта на указанном участке дороги затруднено и контролируется работниками полиции. Водителей призывают по возможности выбирать альтернативный маршрут передвижения.

Напомним, ранее в Николаевской области на Одесской трассе столкнулись легковушка Skoda Octavia и грузовик MAN. В результате аварии погибли два человека , еще двое оказались в больнице.

Кроме того, в селе Здвижевка Бородянского района Киевской области в результате дорожной аварии погибли 33-летняя мать, ее 11-летний сын и 39-летнего возраста женщина со своей 12-летней дочерью.

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