В Одессу после учений НАТО зайдут корабли Альянса

Корабли Североатлантического альянса, которые вошли в Черное море для проведения масштабных учений, после окончания маневров зайдут в порт украинской Одессы.
Об этом заявил представитель испанского флота Мануэль Агирре в комментарии АВС.
"Это военно-морское присутствие является признаком солидарности между союзниками. Логично, что присутствие выросло после крымского кризиса 2014 года, но мы относимся с максимальным уважением к международным стандартам, которые регулируют присутствие военных кораблей в этом морскому регионе", - сказал он.
Напомним, что согласно нормам международного права, военные корабли стран, которые не находятся у Черного моря, не могут находится в нем дольше 21 дня.
Ожидается, что из болгарского Бургаса в море выйдут:
- два эскортных судна;
- два противоминных корабля с повышенной готовностью;
- фрегат Alvaro de Bazan.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс считает Черное море стратегическим регионом и намерен усиливать свое присутствие в нем.
На что стоит рассчитывать Украине и как это отразится в целом на ситуации в регионе, вы можете узнать в статье "НАТО нацеливается на Черное море".
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