В Одессу после учений НАТО зайдут корабли Альянса

Флотилия направится в украинский порт после масштабных маневров

Корабли Североатлантического альянса, которые вошли в Черное море для проведения масштабных учений, после окончания маневров зайдут в порт украинской Одессы.

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Об этом заявил представитель испанского флота Мануэль Агирре в комментарии АВС.

"Это военно-морское присутствие является признаком солидарности между союзниками. Логично, что присутствие выросло после крымского кризиса 2014 года, но мы относимся с максимальным уважением к международным стандартам, которые регулируют присутствие военных кораблей в этом морскому регионе", - сказал он.

Напомним, что согласно нормам международного права, военные корабли стран, которые не находятся у Черного моря, не могут находится в нем дольше 21 дня.

Ожидается, что из болгарского Бургаса в море выйдут:

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- два эскортных судна;

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- два противоминных корабля с повышенной готовностью;

- фрегат Alvaro de Bazan.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс считает Черное море стратегическим регионом и намерен усиливать свое присутствие в нем.

На что стоит рассчитывать Украине и как это отразится в целом на ситуации в регионе, вы можете узнать в статье "НАТО нацеливается на Черное море".

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