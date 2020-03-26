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В Одессу прибыл борт с ранеными защитниками Украины

26 марта, 14:57

Руслан Ровик

Самолет доставил 14 бойцов ВСУ, пятеро из них в тяжелом состоянии

В Одессу прибыл самолет, который доставил на лечение в город бойцов Вооруженных сил Украины, которые получили ранения в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Как сообщает "Думская", самолет Ан-26 Vita привез 14 воинов, из которых пятеро находятся в тяжелом состоянии.

"У многих минно-взрывные травмы, тяжелые ранения глаз, грудной клетки", – сообщил волонтер Андрей Танцюра.

Раненых доставили в Военно-медицинский клинический центр Южного региона (411-й госпиталь).

Напомним, что за прошлые сутки, 25 марта, боевики девять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Оккупанты вели огонь из тяжелых минометов, гранатометов и другого оружия.

24 марта оккупанты восемь раз ударили по украинским позициям на Донбассе. В том числе из минометов калибра 120 и 82 мм..

Также добавим, что за последнюю неделю Вооруженным силам Украины удалось уничтожить более 10 боевиков.Еще два десятка оккупантов – ранены.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Одесса Донбасс ВСУ раненые ООС

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