В Одессу приплыло более 30 килограмм кокаина: фото и видео

Стоимость наркотиков, по ценам «черного рынка», составила более 90 миллионов гривен

Банда контрабандистов пыталась ввезти в Украину почти 31 килограмм кокаина. Наркотики в Одессу привезли из стран Латинской Америки, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Товар" переправляли в грузовом контейнере с автомобилями. Стоимость изъятых наркотиков, по ценам "черного рынка", составила более 90 миллионов гривен. Позже выяснилось, что часть этого кокаина планировали перевезти в страны Европейского Союза.

Кроме того, правоохранители уже задержали трех участников банды наркодилеров, в том числе и иностранного соорганизатора "бизнеса". Их "взяли" в Киеве. Как выяснилось, преступники планировали еще несколько контрабандных поставок в Украину – почти 500 килограммов кокаина.

Пока в Одессе ловят наркодилеров, в центре столицы в 20 метрах от монумента Независимости начали рекламировать магазин наркотиков. Соответствующую надпись с рекламой разместили на бетонном ограждении между монументом и аллеей Героев Небесной Сотни.

А в Ровно 32-летнюю преподавательницу одного из учебных заведений города задержали на торговле наркотиками.

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