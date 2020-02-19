На Майдане в Киеве начали рекламировать наркомагазин

В центре столицы в 20 метрах от монумента Независимости наркодельцы начали рекламировать свой магазин. Соответствующая надпись с рекламой такого интернет-магазина размещена на бетонном ограждении между монументом и улицей Небесной сотни.

Как рассказали сайту "Сегодня" продавцы сувениров на Майдане, реклама наркотиков здесь "красуется" уже давно.

"Я торгую здесь патриотическими ленточками около полутора месяцев и постоянно вижу эту надпись. Удивляет, что такое не закрашивают, ведь это центр Киева, центр страны", – рассказал нам один из продавцов.

Как мы выяснили, создатели этого наркомагазина рекламируют свой товар еще на нескольких центральных улицах города. Например, такую же надпись мы заметили на одном из зданий по улице Антоновича.

О рекламе наркомагазина на Майдане в полиции узнали от прессы и пообещали принять меры.

"Этот адрес мы взяли в работу. Если этот адрес рекламируется в центре Киева, то это говорит о том, что дельцы работают именно в центральных районах столицы. С помощью нашего чат-бота с сентября было заблокировано около 550 таких наркоадресов, над этим в Украине активно трудятся уже более 5 тыс. человек, – рассказал нам куратор проекта, декан факультета киберполиции Харьковского университета внутренних дел Вячеслав Марков. – Кстати, такие адреса нам присылают и украинцы, проживающие на оккупированных территориях страны. Например, из Крыма и самопровозглашенных республик нам присылали, и мы заблокировали 13 адресов". В тренде Шесть лет расстрелам на Майдане: фотоистория того, как это было

По словам Маркова, среди заблокированных адресов были и такие, которые размещались в неожиданных местах.

"Было, что один из адресов дельцы нарисовали прямо напротив МВД. Сотрудники вышли, сказали, что это уже вообще неприемлемо, и закрасили адрес. Этот адрес также уже заблокирован, – говорит Марков. – Некоторые из дельцов в своих надписях используют для привлечения внимания даже портреты мэров".

Напомним, ровенская полиция разоблачила 32-летнюю учительницу, которая торговала наркотиками. Женщину задержали после продажи 6 доз, в ее доме при обыске обнаружили еще один пакет с веществом, которое также отправлено на экспертизу.

Также ранее эксперты рассказали, как понять, что ребенок пробует наркотики. Подробности – в сюжете.

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