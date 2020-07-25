В Одессу зашла эскадра боевых кораблей НАТО: фото

В одесский порт суда прибыли после учений Sea Breeze

В порт Одессы зашла эскадра боевых кораблей НАТО, состоящая из пяти судов во главе с флагманом группы.

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25 июля на военно-морской базе "Юг" в Практической гавани ошвартовались корветы из Румынии "Контрадмирал Себастиан" и Болгарии "Бодрый", сообщает "Думская".

Также в Одессу пришли испанский фрегат "Альваро де Базан", турецкий "Йылдырым" и румынский "Регина Мария".

Отметим, что испанские моряки отличились в ходе учений: летчики провели спасательную операцию и доставили травмированного американского моряка на одесский Школьный аэродром.

Испанский фрегат длиной 147 метров, ширина 19, осадка – восемь метров. Водоизмещение около 6000 тонн. Он оснащен аналогом американской боевой информационно-управляющей системы, а его основное ударное оружие: противокорабельные ракеты "Гарпун".

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Кроме того, у него есть 48 шахт вертикального пуска для различных ракет, торпедные установки и артиллерийское вооружение. Также он несет один противолодочный вертолет.

Корабли будут находиться в Одессе до 28 июля.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс считает Черное море стратегическим регионом и намерен усиливать свое присутствие в нем.

На что стоит рассчитывать Украине и как это отразится в целом на ситуации в регионе, вы можете узнать в статье: "НАТО нацеливается на Черное море".

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