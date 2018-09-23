В одном из районов Одессы прогремел взрыв

Сегодня, 11:14

На месте происшествия работают правоохранители

Фото: полиция
Фото: полиция

В Малиновском районе Одессы в воскресенье, 23 сентября, произошел взрыв. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители и взрывотехники.

"Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в Малиновском районе. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Хмельницкого отделения полиции и специалисты-взрывотехники"– отмечено в сообщении.

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Не так давно, 3 сентября, в Одессе вечером возник пожар на складе станции техобслуживания по улице Дальницкой. По предварительным выводам пожарных, произошло возгорание смазочных материалов и неизвестных веществ на первом и втором этажах здания, а во время пожара был зафиксирован взрыв газового баллона.

А перед этим на территории Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, расположенного по адресу Французский бульвар, 89 в Одессе произошел взрыв, который разрушил газогенераторную станцию синоптиков.

Также в центре Одессы на пересечении Троицкой улицы и Александровского проспекта в ночь на понедельник прогремел взрыв. По словам очевидцев, взрывчатку заложили под днище припаркованного автомобиля с ирландскими номерами. Отмечается, что взрыв прогремел 24 июня в 23:40.
Одесса, взрыв, правоохранители

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Источник:

"Сегодня"

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