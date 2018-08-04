В Полтавской области мощный взрыв разрушил дом: есть пострадавшие

Сегодня, 16:16

В больницу с ожогами попали четыре человека

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В селе Зуевка в Полтавской области в одном из частных жилых домов прогремел мощный взрыв, пострадали четверо человек. Об этом сообщает пресс-служба местной ГСЧС.

Как выяснили спасатели, в одноэтажном доме взорвался газовый баллон. В результате взрыва дом был разрушен и возник пожар. Огонь охватил площадь в 48 квадратных метров.

В результате инцидента пострадали четыре человека. Их, с ожогами госпитализировали в больницу.

Напомним, не так давно в многоэтажке в Кривом Роге, на улице Чаривной в Терновском районе, прогремел взрыв. Пострадали три человека, а 40 пришлось эвакуировать.

А в Лиманском районе Донецкой области на базе отдыха произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего пострадали два человека. Пострадали 38-летний мужчина и его 35-летняя сожительница.

Также 12 июля на территории Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, расположенного по адресу Французский бульвар, 89 в Одессе произошел взрыв, который разрушил газогенераторную станцию синоптиков.
взрыв

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