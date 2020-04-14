В сети создали интерактивную карту распространения коронавируса в Одесской области

В Одесской области, где недавно зафиксировали первую в регионе смерть от коронавируса, представили интерактивную карту распространения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА.

"Мы разместили эту карту на нашем официальном сайте, чтобы каждый человек мог ознакомиться с наличием больных в том или ином районе Одесской области и имела достоверную информацию именно из наших официальных источников. Это поможет людям уберечь себя от опасности заболевания и сконцентрировать свое внимание на необходимости в защитных средствах и дезинфекции", — отметил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

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Карта охватывает площадь в 1,5 квадратных километра, где был зафиксирован случай заболевания. Личные данные пациентов и место их проживания не разглашаются.

По данным Центра общественного здоровья, в Одесской инфекционной больнице находятся 33 пациента с COVID-19. Также руководитель Одесской ОГА отметил, что все больные распределяются по географическому принципу, то есть пациентов доставляют в ближайшую опорную больницу.

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Напомним, в Министерстве цифровой трансформации Украины создали карту, на которой показано невыполнение правил самоизоляции людьми, которые вернулись из стран, где бушует коронавирус.

Кроме того, украинский санитарный катер "Сокаль" подготовили к приему и изоляции зараженных коронавирусомсреди экипажей судов и кораблей, стоящих в Практической гавани порта в Одессе.

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