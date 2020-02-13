В супермаркете Одессы посетителю изрезали ягодицы (видео)

Спор между посетителями перерос в драку, которая закончилась поножовщиной

Видео: telegram/xydessa

В Одессе между посетителями супермаркета по улице Канатной произошел конфликт, который перерос в драку и закончился поножовщиной.

Видео инцидента было опубликовано в Telegram-канале ХУDESSA, и в описании указано, что произошел он около 23:35.

На записи видно, что двое мужчин начали спор возле кассы, а потом между ими вспыхнула драка. Закончилось столкновение тем, что один из конфликтующих достал нож и нанес им несколько ударов в другого, когда тот уже лежал на полу.

Остановили столкновение сотрудники охраны и полицейские прибывшие на место происшествия. Копы сообщили позже, что личность правонарушителя была установлена, после чего его отпустили.

Пострадавшего с ранениями в области ягодиц госпитализировали, характер нанесенных ему повреждений не несет опасности для жизни.

Напомним, ранее в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

Кроме того, мы писали о том, что в Виннице неизвестный выстрелил в окно трамвая. В результате пострадал пассажир.

Также мы сообщали, что в центре Одессы произошла массовая драка с поножовщиной – на Греческой площади иностранцы повздорили с тремя одесситами, которые после вечеринки возвращались домой. Словесная перепалка переросла в драку: один из иностранцев достал нож и начал им бить своих оппонентов. Размахивая оружием, он даже не заметил, как ударил не только одесситов, но и своего земляка.

От полученных ранений двое пострадавших умерли: 28-летний одессит на месте стычки, а 21-летний иностранец – в больнице. Еще один пострадавший – 30-летний одессит – госпитализирован, он находится в тяжелом состоянии.

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