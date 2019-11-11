В управлении полиции Одесской области рухнул потолок: фото

Как стало известно, двое пострадавших работают в уголовном розыске

В здании главного управления полиции Одесской области произошел обвал потолка. В результате инцидента пострадали двое сотрудников уголовного розыска.

Как сообщает "Думская", происшествие с обвалом потолка над центральной лестницей случилось 11 ноября в здании по улице Еврейской,12.

Спустя некоторое время в пресс-службе областного управления Нацполиции инцидент подтвердили.

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"Пострадали двое полицейских, которые шли по лестнице. Их госпитализировали с травмами — что это за травмы, пока не готовы сказать. На месте сейчас работает ГСЧС", – отметила глава пресс-службы ведомства Любовь Гордиевская.

Часть здания была обесточена. При этом в пресс-службе подчеркнули, что капитальный ремонт в здании главного управления полиции области проводился более 15 лет назад.

Напомним, ранее масштабное обрушение произошло в Дрогобыче: там рухнула часть жилого дома, под обломками погибли восемь человек.

Жертвами трагедии стала почти целая семья: 64-летняя бабушка, ее 21-летняя внучка и пятилетний внук, а также две их соседки преклонного возраста и 42-летний сосед.

Все подробности в спецтеме Обвал в Дрогобыче:

А тем временемДрогобычский районный суд определил в виде меры пресечения домашний арест на 60 суток двоим сотрудникам коммунального предприятия, которые были задержаны после обвала дома в Дрогобыче.

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