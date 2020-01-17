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Вербовал боевиков на Донбасс: в Одессе задержали интернет-агитатора

17 января, 15:10

Одессита разоблачили сотрудники областного управления СБУ

/ Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одессе мужчину: по данным спецслужбы, он вел интернет-агитацию в пользу России, а также занимался вербовкой боевиков на Донбасс.

Как сообщили в СБУ, подозреваемый регулярно размещал в социальных сетях антиукраинские призывы, а также занимался популяризацией террористических организаций т.наз. "Л/ДНР".

"Материалы для своих публикаций он получал из российских пропагандистских интернет-изданий и сайтов боевиков. Сотрудники СБУ обнаружили в квартире агитатора компьютерную технику и мобильные устройства с материалами, подтверждающими противоправную деятельность", – говорится в сообщении.

Кроме того, было установлено, что одессит занимался вербовкой боевиков для участия в террористических организациях "Л/ДНР".

Напомним, не так давно в Черниговской области сотрудники СБУ задержали куратора сети антиукраинских интернет-агитаторов.

Кроме того, в Мариуполе СБУ разоблачила агитатора сепаратистов. Женщина получала инструкции из "министерства информации" боевиков.

А в середине марта СБУ раскрыла агентурную сеть Генштаба РФ, которая занималась фейковыми сообщениями в соцсетях для разжигания межконфессиональной розни, подрывом общественного мнения и призывами к беспорядкам, пытаясь дестабилизировать ситуацию внутри страны.

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Источник: Сегодня

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