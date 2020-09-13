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Вместо тысячи слов: Мендель показала "сувенир" с затонувшего танкера в Одессе (фото)

13 сентября, 09:43

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Эксклюзивная вещь будет хранится в музее президента

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель получила интересный сувенир с затонувшего в Одессе танкера Delfi, который недавно убрали с пляжа "Дельфин" и завели в порт Черноморска. Соответствующее фото Мендель опубликовала на своей странице в Facebook.

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На снимке видно кусок металла из затонувшего судна, прибитого к деревянной основе, а под ним прикреплена табличка с надписью "Не успел сделать селфи с Делфи".

Под фото Мендель написала "Вместо тысячи слов".

/ Фото: https://www.facebook.com/Юлия Мендель

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Отвечая на комментарии пользователей, пресс-секретарь отметила, что это не отрезанный кусок металла, а "то, что отпало". На вопрос, как можно получить такой же сувенир, Мендель ответила: "Это не мой. В музей президента. Историческая вещь!".

Напомним, ранее мы рассказывали, во сколько обошлась эвакуация танкера Delfi. Компенсировать затраты компания планирует за счет продажи металлолома после распила танкера на территории порта Черноморск.

Как известно, танкер покинул акваторию городского пляжа 10 сентября. Судно успешно подняли спустя 293 дня после аварии. Операция состоялась на рассвете — примерно в 6:30.

Видео: Telegram-канал/Х Одесса

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Одесса танкер сувениры Сувенир из Одессы Юлия Мендель
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