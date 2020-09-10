Українська
$ 27,83
32,77
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

Кораблекрушение в Одессе: танкер Delfi убрали с пляжа (фото, видео)

10 сентября, 08:59

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Судно транспортируют в сторону черноморского порта

В Одессе потерпевший крушение танкер Delfi покинул акваторию городского пляжа. Судно успешно подняли спустя 293 дня после аварии.

Реклама

"Delfi покинул пляж Дельфин. Скучать не будем", – написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

Как сообщает "Думская", в настоящий момент судно транспортируют в сторону черноморского порта.

Видео: Telegram-канал/Х Одесса

Долгожданная операция состоялась на рассвете — примерно в 6:30. Смотрите, как это было:

В тренде
COVID-19 пробрался в прокуратуру Запорожской области: кто заболел
Видео: Telegram-канал/Х Одесса
Реклама

Как известно, Delfi затонул в Одессе после шторма еще в ноябре прошлого года. Танкер, который стоял в порту "Южный" под румынским флагом, сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

Отметим, ранее владелец судна предпринял две безуспешные попытки поднять судно, после чего операция по "уборке пляжа" перешла под контроль АМПУ.

Также напомним, 26 августа танкер Delfi поставили на киль. Работу по поднятию аварийного судна осуществляли два буксира – Diamond N и Topaz N.

Кроме того, капитану затонувшего Delfi вынесли приговор. Его приговорили к одному году ограничения свободы. Этим же решением его освободили от отбывания наказания, назначив испытательный срок один год.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Одесса Черное море танкер эвакуация пляжи судно кораблекрушение
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Одесской области уникальные лиманы могут превратиться в пустыню – эколог (фото и видео)
В Одесской области уникальные лиманы могут превратиться в пустыню – эколог (фото и видео)Одесса
Над Одессой летали американские
Над Одессой летали американские "крепости" в сопровождении украинских истребителейОдесса
Степанов назвал регионы-лидеры по заполненности больниц пациентами с COVID-19
Степанов назвал регионы-лидеры по заполненности больниц пациентами с COVID-19Украина
В Запорожской области после ДТП загорелась машина: два человека сгорели заживо (видео)
В Запорожской области после ДТП загорелась машина: два человека сгорели заживо (видео)Одесса
В Одессе без вести пропал подросток из Киева: фото и приметы
В Одессе без вести пропал подросток из Киева: фото и приметыОдесса
Зарплаты украинцев: в каких регионах платят больше всего
Зарплаты украинцев: в каких регионах платят больше всегоЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять