Кораблекрушение в Одессе: танкер Delfi убрали с пляжа (фото, видео)

В Одессе потерпевший крушение танкер Delfi покинул акваторию городского пляжа. Судно успешно подняли спустя 293 дня после аварии.

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"Delfi покинул пляж Дельфин. Скучать не будем", – написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

Как сообщает "Думская", в настоящий момент судно транспортируют в сторону черноморского порта.

Видео: Telegram-канал/Х Одесса

Долгожданная операция состоялась на рассвете — примерно в 6:30. Смотрите, как это было:

Видео: Telegram-канал/Х Одесса

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Как известно, Delfi затонул в Одессе после шторма еще в ноябре прошлого года. Танкер, который стоял в порту "Южный" под румынским флагом, сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

Отметим, ранее владелец судна предпринял две безуспешные попытки поднять судно, после чего операция по "уборке пляжа" перешла под контроль АМПУ.

Также напомним, 26 августа танкер Delfi поставили на киль. Работу по поднятию аварийного судна осуществляли два буксира – Diamond N и Topaz N.

Кроме того, капитану затонувшего Delfi вынесли приговор. Его приговорили к одному году ограничения свободы. Этим же решением его освободили от отбывания наказания, назначив испытательный срок один год.

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