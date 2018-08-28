Водоем с лицами и арт-зона: в Одессе готовятся открыть часть обновленного Греческого парка

В День города для одесситов откроют арт-зону парка, который ремонтируют уже третий год

В Одессе готовятся открыть часть нового Греческого парка, расположенного на склоне под Приморским бульваром. Открытие участка зеленой зоны, где уже третий год идут строительные работы, приурочили ко дню рождения города, которое отмечают 2 сентября. "Сегодня" выяснила, что можно будет увидеть в парке.

Сейчас работа в парковой зоне идет полным ходом. Вчера нам удалось насчитать там примерно два десятка рабочих, причем кроме сотрудников подрядчика на объекте были и люди в жилетах КП "Горзелентрест". Большинство из них работали у входа в парк со стороны Потемкинской лестницы: сажали деревья, поливали газоны и проводили какие-то манипуляции с фонтаном "Начало начал" авторства скульптора Михаила Ревы. К слову, декоративный водоем с лицами мужчины и женщины установили лишь на минувшей неделе.

Застали мы рабочих и на лестницах, ведущих в парк со стороны Приморского бульвара. С одной стороны ступени облицевали и уже шлифуют, а с другой еще видны поржавевшие прутья арматуры. А вот на месте бывшего рыбного ресторана, что у самой Потемкинской лестницы, до сих пор руины, на которых местами растут небольшие деревья.

На оставшейся территории парка, что ближе к Тещиному мосту, лежат стройматериалы, и нет ни одного рабочего.

"2 сентября в 11:00 будет открытие-презентация арт-зоны Греческого парка. Парк состоит из трех условных зон и в воскресенье мы откроем первую — арт-зону", — заявила глава гордепартамента и туризма Татьяна Маркова.

Уже сейчас у строительного забора, окружающего парк и обтянутого баннером с изображением будущей зеленой зоны, собираются небольшие группы людей, которые пытаются заглянуть за ограждение и строят догадки о том, что из этого выйдет.

"Видно, что-то посадили, что-то сделали, но работы еще очень много", — говорит одесситка Ольга. Вторит ей и турист из Киева Андрей: "Тут еще делать и делать, пока людей можно будет пускать".

НАСЛЕДИЕ ГРАФА: ТУРИСТАМ НРАВИТСЯ

Воронцовский дворец. Манит туристов даже за забором. Фото: П. Мордынская

Расположенные возле парка дворец графа Воронцова и его колоннада встретят день рождения Южной Пальмиры в строительных лесах. Все лето эти достопримечательности простояли за металлическим забором, но внимания туристов все же не потеряли. Несмотря на неприглядный вид, объекты продолжают оставаться в туристических маршрутах: гиды, как и ранее, рассказывают своим группам легенды о дворце и его жителях, добавляя лишь, что пока памятники на ремонте. Люди с пониманием относятся к реставрации, а некоторые экскурсанты даже пытаются фотографироваться на фоне строительных заборов.

Проход на территорию дворца открыт. Вокруг него все также лежит демонтированная брусчатка, а укрепленная железной конструкцией колонна осталась в том же виде, что и в апреле, когда "Сегодня" инспектировала там ход реставрационных работ. Однако в этот раз мы заметили троих рабочих в форменных зеленых футболках у которых, очевидно, был обеденный перерыв...

Колоннада. Чиновники говорят, что все идет по плану. Фото: П. Мордынская

Куда заметнее прогресс в реставрации колоннады. Над стройплощадкой возвышается подъемный кран, с помощью которого на верхнюю часть конструкции укладывают стройматериалы. Часть рабочих уже проводят отделочные работы на самих колоннах.

"Работы идут по плану", — заверили нас в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, согласно календарному графику выполнения работ, оговоренному в договоре с подрядчиком, все манипуляции на этом участке должны закончиться в мае 2019 года.

Напомним, в Днепре полным ходом идет ремонт и реконструкция парков. Так, уже в День города, который отмечаем зачастую во второе воскресенье сентября (в 2018-м — 9 сентября), горожане смогут прогуляться по обновленной центральной аллее Парка Зеленый Гай. А в следующем году для днепрян откроют Парк им. Володи Дубинина, в котором сейчас проводится масштабная реконструкция.

Как сообщалось, Днепропетровской области стараются придать туристическую привлекательность. Чтобы показать жителям, что не только города на морском побережье могут похвастаться хорошими пляжами и прозрачной водой, в поселке Попасное Новомосковского района начали восстанавливать озеро. Из-за того что водоем загрязнился и стал непригодным для отдыха, жители поселка лишились местной достопримечательности еще 20 лет назад.

Напомним, в Харькове во дворе многоэтажки появился пруд с золотыми рыбками и лилии.