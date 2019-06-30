Sea Breeze 2019: болгарский корвет и грузинский катер зашли в Одессу

Корабль "Бодрый" и катер "Очамчира" прибыли сегодня в порт

Болгарский малый противолодочный корабль "Бодрый". Фото: Думская

Болгарский малый противолодочный корабль "Бодрый" и грузинский катер береговой охраны P23 "Очамчира" сегодня, 30 июня, прибыл в Одессу для участия в международных военно-морских учениях Sea Breeze 2019. Об этом пишет "Думская".

По данным издания, грузинский катер зашел в порт в 06:40, а болгарский корабль – в 08:15.

Фото: Думская

"Очамчира" является бывшим американским катером типа Island, который в прошлом году американцы передали грузинской стороне, сказано в сообщении.

Отмечается также, что корвет "Бодрый" участвовал и в прошлогодних учениях Sea Breeze.

Ранее новости "Сегодня" сообщили, что украинско-американские учения Sea Breeze 2019 начнутся в Украине в понедельник, 1 июля. Традиционно они будут проходить на море и суше, а также в воздухе и под водой.

29 июня в Одессу прибыл американский быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma, который также будет участвовать в учениях. Сообщалось, что в ближайшее время в порт Одессы зайдет еще один корабль Военно-морских сил США – ракетный эсминец USS Carney DDG64.

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