Флагман украинского флота с авиацией отработал задачи в Черном море: фото

Кадры учений обнародовал Генеральный штаб ВСУ

Учения фрегата "Гетман Сагайдачный" в Черном море. Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook.

Экипаж фрегата "Гетман Сагайдачный" Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ), который является флагманом украинского флота, осуществил очередной выход в северо-западную часть Черного моря для ходовых испытаний, проверки главной энергетической установки и тренировки личного состава в условиях, приближенных к боевым.

Об этом сообщается 29 июня на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"Военные моряки отработали ряд учебно-боевых задач. В частности, экипаж провел тренировку по артиллерийскому бою с кораблем противника, отражение нападения малоразмерных скоростных плавсредств, а также, совместно с авиацией ВМС ВСУ, учение по выявлению и уничтожению подводной лодки в условиях активного противодействия противника", – сказано в сообщении.















По данным Генштаба, на фрегате также состоялись учения по преодолению кораблем района с минной опасностью, отражению средств воздушного нападения противника и защите на незащищенном рейде.

"По результатам выхода в море командование корабля положительно оценило действия экипажа, особо отметив высокий уровень подготовки артиллеристов, которые осуществили полное накрытие и уничтожение условных целей", – заключили в штабе.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что на прошлой неделе "Гетман Сагайдачный" в открытом море проводил маневры в составе тактической группы с участием морской авиации.

Мы также писали, что 1 июля в Украине начнутся украинско-американские учения Sea Breeze 2019. Традиционно они будут проходить на море и суше, а также в воздухе и под водой. Подробнее смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Флагман украинского флота с авиацией отработал задачи в Черном море: фото". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"