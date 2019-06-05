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Врачебная ошибка стоила молодой женщине жизни: в Одессе судят нейрохирурга

5 июня, 15:19

36-летнюю женщину направили на операцию для планового удаления грыжи межпозвоночного диска

Фото: Pixabay

В Одессе направлен в суд обвинительный акт в отношении 45-летнего нейрохирурга больницы, расположенной в Суворовском районе. Об этом сообщила сегодня пресс-служба областной прокуратуры.

Медика подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, приведшем к тяжким последствиям.

Трагедия произошла в марте прошлого года. В лечебное учреждение обратилась 36-летняя женщина. После осмотра ее перевели в операционный зал – для планового удаления грыжи межпозвоночного диска.

По данным следствия, врач допустил ошибку – повредил кровеносные сосуды. Это привело к массивному кровотечению и геморрагическому шоку. Кроме того, необходимо было предусмотреть и учесть возможность осложнений после операции. Таким образом, поражение сосудов и несвоевременная диагностика повреждений привели к смерти пациентки.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Малиновского отдела полиции (ч. 1 ст. 140 УК Украины).

Ранее на Закарпатье в суде доказали вину врача, из-за непрофессиональных действий которого в июле 2017 в городе Хуст умерла роженица. Медик будет отбывать реальное наказание.

Также мы писали, что в Черновицкой области из-за халатности врача умер ребенок. Обвиняемая поставила неправильный диагноз и даже не пыталась дополнительно обследовать пациента.

Напомним, медиков обязали учиться каждый год, а курсы им будут оплачивать из бюджета: что изменится для врачей и пациентов. По результатам аттестации будет меняться размер вознаграждения.

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Тег смерть, трагедия, врач, медики, операция

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