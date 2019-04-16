Медиков обязали учиться каждый год, а курсы им будут оплачивать из бюджета: что изменится для врачей и пациентов

По результатам аттестации будет меняться размер вознаграждения

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Минздрав решил сделать украинских медиков более профессиональными, и внедряет систему непрерывного профессионального развития (НПР) для врачей. Это означает, что теперь медики будут обязаны учиться ежегодно, а не раз в пятилетку, как раньше. В плюсе будут и медики, так как это им сулит прибавку к окладу, и пациенты — профессиональный уровень врачей будет постоянно расти.

Что изменится

Раньше медик должен был пройти обязательные месячные курсы перед аттестацией, которую проводят раз в пять лет – при этом в период между проверками можно было не учиться вовсе. Теперь же учиться нужно каждый год.

"Отсутствие четких требований к сбалансированности образовательных нагрузок приводило к тому, что три года после аттестации были временем "отдыха" от профессионального совершенствования", — подметили в Минздраве.

Нынешняя система НПР обязывает медиков добывать новые знания каждый год. При этом министерство позволяет врачам самим выбирать вектор развития. Если раньше они могли проходить курсы только в учреждениях при Минздраве, теперь учиться разрешат в любых профильных заведениях как в Украине, так и за границей. Пока что искать подходящие для обучения организации медикам придется самостоятельно, но в будущем в Минздраве планируют утверждать для этих целей соответствующие определенным критериям компании, которые будут сведены в единый реестр. Впервые врачам дадут и возможность выбирать темы учебы, и их формат.

"Можно учиться там, где врач считает нужным, и изучать то, что нужно именно ему. Педиатр сможет учить неврологию, гинеколог — ревматологию. Государство доверяет врачам здоровья граждан, почему бы не доверить им выбор обучения", — поясняет замминистра здравоохранения Александр Линчевский.

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Баллы и оплата

За каждый вид обучения врачу будут начислять определенное количество баллов. Так, за выступление на научной конференции дадут 30 баллов, за публикацию статьи — 20, за каждые два часа онлайн-курсов — по одному баллу. При этом "стоимость" любого вида учебы возрастет в два раза, если его будут проходить за границей.

Начиная со следующего года и до 2021-го за год медику нужно будет обязательно набрать не менее 50 учебных баллов, после — 100. Каждый год доктор должен будет вносить в свое портфолио сертификаты, подтверждающие прохождение того или иного вида учебы, — до 2021-го баллы будет заверять главврач, после — аттестационная комиссия. В конечном итоге, именно по баллам медикам будут присваивать новую квалификационную категорию, а раз в пять лет — подтверждать ее. Напомним, за вторую категорию зарплату повышают на 15% от ставки, за первую — на 20%, а за высшую — на 30%.

О том, откуда врачам брать деньги на обучение, приказ Минздрава пока молчит, однако, по словам Линчевского, в ведомстве над этим уже работают.

"За каждым из докторов должна быть закреплена определенная сумма, которая может пойти на обучение. Это справедливо: пациент (государство) требует от врача ежегодного повышения квалификации, и пациент (государство) обеспечивает такое профессиональное совершенствование", — рассказал замминистра.

Без адептов гомеопатии

Докторам новшество Минздрава в целом понравилось.

"Такая инициатива хорошо отразится на качестве медицинских услуг в будущем. Если регулярное обучение станет обязательным, а не только для подтверждения квалификации ради прибавки зарплаты, то можно надеяться, что исчезнут доктора, которые лечат серьезные заболевания гомеопатией, и станет больше адептов доказательной медицины", — полушутя комментирует невропатолог Александр Николаенко.

Однако он добавляет, что не все смогут позволить себе действительно качественные виды обучения:

"В связи с этим нужно ввести оплату достойных курсов государством или же самой больницей. Хотя всегда можно найти бесплатную учебу, но ее качество при этом будет соответствующее, ведь чаще всего лучшие международные специалисты за просто так лекции не ведут".

Напомним, ранее "Сегодня" проанализировали, что изменилось за время реформирования медицины в Украине. Как медреформа изменила жизнь украинцев и какие планы у Минздрава на будущее, читайте в материале: Медреформе исполнился год: как росли зарплаты врачей и на что жалуются пациенты

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АВТОР: Мария Пирогова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.