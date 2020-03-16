Вслед за Львовом магазины закрывает Одесса

С целью предупреждения распространения заболеваемости острой респираторной инфекцией, вызванной вирусом COVID-19, мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о временном приостановлении работы объектов общего пользования, расположенных в Одессе, где ранее отменили Юморину-2020, кроме продуктовых магазинов и аптек.
Согласно распоряжению, с 16 марта 2020 года с 00:00 временно останавливают работу такие объекты общего пользования независимо от формы собственности и подчинения с присутствием более 10 человек, расположенные в г. Одессе, до особого распоряжения мэра и отмены ограничительных мероприятий:
- кинотеатры, театры, музеи, галереи, библиотеки и другие культурные и развлекательные заведения;
- детские развлекательные центры и клубы, площадки, в том числе спортивные;
- фитнес-клубы, тренажерные залы, бассейны, спортивные площадки и стадионы;
- зоопарки, водные парки, парки аттракционов;
- все магазины, кроме продуктовых и аптек;
- торгово-развлекательные центры;
- строительные рынки и другие (кроме продуктовых);
- рестораны, заведения общественного питания, среди прочего в гостиницах, барах, клубах, кафе, дискотеках, пабах;
- другие учреждения (на усмотрение и под личную ответственность руководителя)
Ранее сообщалось, что во Львове с понедельника, 16 марта, закрывают все торговые заведения для предотвращения распространения коронавирус на территории города. Будет закрыто все, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.
Напомним, что Министерство здравоохранения призывает украинцев избегать мест массового скопления и по возможности не выходить из дома в связи с введенным карантином из-за вспышки коронавируса COVID-19.
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