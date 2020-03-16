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Вслед за Львовом магазины закрывает Одесса

16 марта, 03:45

Елена Вус

Решение мэра Труханова вступило в силу в полночь 16 марта

С целью предупреждения распространения заболеваемости острой респираторной инфекцией, вызванной вирусом COVID-19, мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о временном приостановлении работы объектов общего пользования, расположенных в Одессе, где ранее отменили Юморину-2020, кроме продуктовых магазинов и аптек.

Согласно распоряжению, с 16 марта 2020 года с 00:00 временно останавливают работу такие объекты общего пользования независимо от формы собственности и подчинения с присутствием более 10 человек, расположенные в г. Одессе, до особого распоряжения мэра и отмены ограничительных мероприятий:

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  • кинотеатры, театры, музеи, галереи, библиотеки и другие культурные и развлекательные заведения;
  • детские развлекательные центры и клубы, площадки, в том числе спортивные;
  • фитнес-клубы, тренажерные залы, бассейны, спортивные площадки и стадионы;
  • зоопарки, водные парки, парки аттракционов;
  • все магазины, кроме продуктовых и аптек;
  • торгово-развлекательные центры;
  • строительные рынки и другие (кроме продуктовых);
  • рестораны, заведения общественного питания, среди прочего в гостиницах, барах, клубах, кафе, дискотеках, пабах;
  • другие учреждения (на усмотрение и под личную ответственность руководителя)

Ранее сообщалось, что во Львове с понедельника, 16 марта, закрывают все торговые заведения для предотвращения распространения коронавирус на территории города. Будет закрыто все, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.

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Напомним, что Министерство здравоохранения призывает украинцев избегать мест массового скопления и по возможности не выходить из дома в связи с введенным карантином из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Одесса карантин магазины кафе рестораны коронавирус запреты Геннадий Труханов

Источник: Сегодня

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